Москва, , 13:04 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно использовать своё влияние для того, чтобы заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС со стороны киевских боевиков не могут не вызывать беспокойства.

«Если говорить фразу «были зафиксированы многочисленные обстрелы», надо быть объективными и конструктивными, и фразу заканчивать: «обстрелы территории станции со стороны ВСУ», ― отметил официальный представитель Кремля.

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«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, должно вызвать обеспокоенность МАГАТЭ», ―, уверен Песков.

Он призвал «МАГАТЭ и страны мира использовать своё влияние, чтобы [киевские] вооружённые силы прекратили это делать».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале обнародовал видеозапись очередного обстрела киевскими нацистами территории Запорожской АЭС. На выложенных в интернет кадрах запечатлены удары артиллерии киевских нацистов по территории атомной станции, которые ВСУ совершает на фоне опасений международных организаций о якобы ядерной угрозы со стороны России.

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