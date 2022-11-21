Москва, 21 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно использовать своё влияние для того, чтобы заставить ВСУ прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС со стороны киевских боевиков не могут не вызывать беспокойства.

«Если говорить фразу «были зафиксированы многочисленные обстрелы», надо быть объективными и конструктивными и фразу заканчивать: «обстрелы территории станции со стороны ВСУ», ― отметил официальный представитель Кремля.

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«Это не может не вызывать нашу обеспокоенность, должно вызвать обеспокоенность МАГАТЭ», ― уверен Песков.

Он призвал «МАГАТЭ и страны мира использовать своё влияние, чтобы [киевские] вооружённые силы прекратили это делать».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале обнародовал видеозапись очередного обстрела киевскими нацистами территории Запорожской АЭС. На выложенных в интернет кадрах запечатлены удары артиллерии киевских нацистов по территории атомной станции, которые ВСУ совершает на фоне опасений международных организаций о якобы ядерной угрозе со стороны России.

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