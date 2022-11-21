Богучанский район, Красноярский край, 21 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Следственный комитет в Богучанском районе Красноярского края проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации ведомства, в результате аварии на 330 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны» пострадали девять человек, по информации краевого минздрава — 14. По предварительным данным, утром 21 ноября водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту пос. Таежный — с. Богучаны, не справился с управлением при объезде легкового автомобиля «Шевроле Нива». Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

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В автобусе на момент ДТП находились 36 человек. В медучреждение обратились девять пострадавших. Устанавливается характер полученных травм.

Следствие проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту аварии с автобусом также проводит прокуратура Красноярского края.