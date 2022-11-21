Варшава, , 13:04 — REGNUM Прокуратура Польши отказалась допускать киевских следователей к расследованию дела о падении ракеты на территории республики, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источник.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что такая юридическая возможность отсутствует, присутствие киевских следователей было бы вопреки процедурам.

Кроме того, сказал источник, это могло бы помешать самому следствию, в ходе которого изучаются все возможные версии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что падение ракеты в Польше похоже на «договорняк».

Читайте также: Лукашенко заявил, что инцидент в Польше похож на «договорняк»