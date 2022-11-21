Варшава, 21 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Прокуратура Польши отказалась допускать киевских следователей к расследованию дела о падении ракеты на территории республики, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что такая юридическая возможность отсутствует, присутствие киевских следователей было бы вопреки процедурам.

Кроме того, сказал источник, это могло бы помешать самому следствию, в ходе которого изучаются все возможные версии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что падение ракеты в Польше похоже на «договорняк».

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