Курган, 21 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Курганской областной клинической больнице пациентов отправили по домам, не отдав им верхнюю одежду. Люди вынуждены были платить немалые деньги на такси, чтобы в мороз добраться до мест проживания в больничных халатах. Об этом сообщается в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

Mos.ru Врачи

Возмущённая автор поста поведала, что в отделении гастроэнтерологии обнаружили коронавирусную инфекцию и якобы поздно вечером 19 ноября сообщили об этом пациентам, отправив их домой в экстренном порядке.

«Верхнюю одежду никто не отдал — сказали приезжать в понедельник. Женщины из районов — ночью вызывали такси, чтобы добраться до дома в мороз, раздетыми — в халате и тапочках. Видимо, закаливание — самый лучший метод лечения в нашей областной больнице, а главное очень дешёвый. У меня вопрос: у пациентов есть хоть какие-то права, или можно просто так больных выставить зимой на улицу раздетыми?», — вопрошает автор поста.

У курганцев, которые уже были пациентами данной больницы, возмущение подписчицы паблика удивление не вызвало, так как некоторые из них сталкивались с подобными «выписками» в том же лечебном учреждении.

Телеграм-канал Ural Mash в свою очередь опубликовал жалобу подписчицы Елены, которая после событий в Курганской клинической больнице до сих пор не может добиться официальной выписки для своей матери, лежавшей в одной палате с заражённой коронавирусом женщиной. Зараженную врачи решили перевести в другую больницу, а пациенток, находившихся вместе с ней в одном помещении, почему-то решили отправить по домам поздно вечером. Елена заметила, что иногородним пациентам пришлось устраиваться на ночлег в коридоре. Сегодня, 21 ноября, она пыталась дозвониться до главного врача больницы, чтобы получить официальную выписку из больницы для своей матери.

«В приёмной сказали, что главврач завтра будет», — сообщает Елена.

В департаменте здравоохранения Курганской области отметили, что им необходимо время, чтобы разобраться в ситуации.

«О результатах проинформируем в ближайшее время», — заявили в ведомстве.