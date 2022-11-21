Воронеж, 21 ноября 2022, 13:00 — REGNUM Почётный статус населённого пункта воинской доблести будет присвоен пяти городам и сёлам Воронежской области. Об этом 21 ноября губернатор Александр Гусев сообщил в своём телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что дал поручение по подготовке соответствующих документов.
Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание населённых пунктов воинской доблести присваивается территориям Воронежской области с 2014 года. Первыми звание получили Россошь, Острогожск, Кантемировка, Коротояк и Верхний Мамон.