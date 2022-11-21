Воронеж, 21 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Почётный статус населённого пункта воинской доблести будет присвоен пяти городам и сёлам Воронежской области. Об этом 21 ноября губернатор Александр Гусев сообщил в своём телеграмм-канале.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Принял важное решение по ряду территорий Воронежской области: они получат почетный статус населенного пункта воинской доблести. Это Богучар, Новая Калитва, Урыв-Покровка, Сторожевое и Щучье», — уточнил губернатор.

Глава региона сообщил, что дал поручение по подготовке соответствующих документов.

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание населённых пунктов воинской доблести присваивается территориям Воронежской области с 2014 года. Первыми звание получили Россошь, Острогожск, Кантемировка, Коротояк и Верхний Мамон.