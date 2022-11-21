Лонгйир, Норвегия, 21 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. На прошлой неделе температура на архипелаге Шпицберген была выше, чем в столице Норвегии Осло. Об этом сообщает High North News.

ИА REGNUM Уличный термометр

В среду, 16 ноября, на метеостанции аэропорта Шпицбергена было зафиксировано 3,9 градуса по Цельсию, когда в Осло столбик термометра показывал 2,5 градуса по Цельсию.

«Нормальная температура в Лонгйире в середине ноября составляет — 6,3 градуса по Цельсию. Обычно в это время вокруг архипелага образуется лёд <…> Что мы видим с точки зрения климата, так это то, что Шпицберген является одной из областей, которая тает быстрее всего», — сказал Ханс Олав Хиген, исследователь климата в Норвежском метеорологическом институте.

Кроме того, издание отмечает, что в 2022 году на Шпицбергене было зафиксировано рекордно жаркое лето. За последние 30 лет летние месяцы стали в среднем на два градуса теплее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на архипелаге Шпицберген было самое тёплое лето за всю историю наблюдений, в результате чего в океан попало 44 млрд тонн талой воды.

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