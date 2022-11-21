Южно-Сахалинск, , 12:59 — REGNUM На Сахалине первая группа военнослужащих завершила обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами и получила соответствующие сертификаты. Об этом сообщили 21 ноября в правительстве островного региона.

БПЛА Mil.ru

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Обучение проходило на полигоне Успеновском в течение нескольких недель. Тренировки проводились как в дневное, так и в ночное время суток.

Сертификаты военнослужащим вручил губернатор области Валерий Лимаренко.

«В ходе обучения мы получили очень большой объем информации. Учились определять технику и живую силу противника на местности, отрабатывали сброску гранат. Инструкторы все очень хорошо объясняют, поэтому было не очень сложно», — рассказал военнослужащий.

На Сахалине начались испытания беспилотников, произведённых в островном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки расширили список получателей мер социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Теперь единовременную выплату в 300 тыс. рублей получат и те, кто заключил краткосрочный контракт с Росгвардией для участия в СВО.