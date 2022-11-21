Париж, 21 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что закон о борьбе с отходами — это не только конец пластиковых соломинок. Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Оглянитесь вокруг: во Франции происходят изменения, направленные на изменение моделей потребления и сокращение отходов. Мы стремимся сделать это глобально. Давайте изменим ситуацию», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции объявил, что хочет организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт» с уязвимыми странами, в то время как конференция по климату (COP27) в Египте закончилась неоднозначно.

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