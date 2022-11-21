Минск, , 12:59 — REGNUM Падение ракеты на территории Польши уже пропадает из повестки западных СМИ. Об этом 21 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас против нас идёт ожесточённая война. Этот пример показывает: обожглись и быстренько пытаются… закрыть эту тему. Уже на Западе она почти не обсуждается», — сказал Лукашенко.

По его словам, киевский режим и Польша сожалеют, что это была не российская ракета, поскольку им надо спровоцировать Россию и Белоруссию. Он добавил, что Киев и Варшава хотят эскалации.

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