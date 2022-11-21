Минск, 21 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Падение ракеты на территории Польши уже пропадает из повестки западных СМИ. Об этом 21 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сейчас против нас идёт ожесточённая война. Этот пример показывает: обожглись и быстренько пытаются… закрыть эту тему. Уже на Западе она почти не обсуждается», — сказал Лукашенко.

По его словам, киевский режим и Польша сожалеют, что это была не российская ракета, поскольку им надо спровоцировать Россию и Белоруссию. Он добавил, что Киев и Варшава хотят эскалации.