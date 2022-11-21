В Красном Кресте призвали Израиль открыть КПП на границе с Сирией
Сирия, 21 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Ряд международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, обратились к властям Израиля, призывая открыть КПП на границе с Сирией.
Sastognuti
На границе Израиля
По информации i24NEWS, речь идёт о возобновлении программы по отправке студентов, проживающих на территории Голанских высот для сдачи экзаменов на территорию Сирии.
Как сообщается, инициативу также поддержали духовные лидеры общины арабов-друзов Голанских высот, которые ведут переговоры с израильскими, сирийскими и российскими военными о возможности открытия КПП в районе города Кунейтра.
Также авторы инициативы призывают израильские власти открыть программу регистрации студентов, желающих сдать экзамены на территории Сирии.