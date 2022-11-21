Уфа, 21 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. 2450 детей из семей участников спецоперации и мобилизованных граждан бесплатно посещают детские сады в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр финансов региона Лира Игтисамова на оперативном совещании правительства республики в центре управления Башкирией.

ИА REGNUM Детский сад

Она также сообщила, что помимо этого, 2069 учащихся с пятый по одиннадцатый классы и свыше 500 студентов очных отделений колледжей получают бесплатное горячее питание.

По ее словам, в республике планируется обеспечить детей сертификатами на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

Игтисамова напомнила, что в Башкирии утвержден план мероприятий по оказанию содействия семьям участников СВО. Так, для поддержки детей были разработаны десять мер в сфере образования, в том числе горячее бесплатное питание, сезонный или круглогодичный отдых и оздоровление, посещение кружков.

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