Песков назвал Казахстан важным партнёром и союзником России

Москва, , 12:56 — REGNUM Казахстан является важным партнёром и союзником России, а потому всё происходящее в республике вызывает живой интерес в Москве. Об этом 21 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, победа на внеочередных выборах президента Казахстан действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева является важным событием и потому ранее президент России Владимир Путин направил ему телеграмму с искренним поздравлением по этому поводу.

«Казахстан — наш важный партнер и союзник, все происходящее там вызывает живой интерес у нас, тщательным образом мониторится. Развитие Казахстана как государства, так и экономики — это в интересах самих казахстанцев и россиян», - сказал он.

При этом Песков отметил, что на данный момент не может точно сказать, состоится ли встреча Путина с Токаевым в Оренбурге, о возможности которой сообщалось ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения американской газеты The Washington Post о том, что Россия и Иран якобы договорились «производить» на российской территории иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).