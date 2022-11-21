Рим, , 12:55 — REGNUM Правительство Италии определилось с временным (на 2023 год) вариантом пенсионной реформы, сообщил 21 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выйти на пенсию можно будет не ранее 62 лет при наличии не менее 41 года трудового стажа.

В течение 2023 года власти страны совместно с профсоюзами намерены принять новый, уже постоянный вариант реформы.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).