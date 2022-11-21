Рим, 21 ноября 2022, 12:55 — REGNUM Правительство Италии определилось с временным (на 2023 год) вариантом пенсионной реформы, сообщил 21 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.
Выйти на пенсию можно будет не ранее 62 лет при наличии не менее 41 года трудового стажа.
В течение 2023 года власти страны совместно с профсоюзами намерены принять новый, уже постоянный вариант реформы.
По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).