Саранск, 21 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Саранске определены победители полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит благодаря национальному проекту «Образование». На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из 39 регионов боролись за право выйти в финал конкурса. Всего 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов названы лучшими специалистами, их фамилии опубликованы на платформе welcomecup. rsv.ru.

Цитата сайта welcomecup. rsv.ru Мастера гостеприимства из разных регионов страны создали авторские подарки для жителей Саранска

Главной целью полуфинала стал поиск профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора.

«Мастера гостеприимства» — уникальный по своей сути проект, объединивший сообщество неравнодушных, талантливых, увлеченных людей из 85 регионов России и 29 иностранных государств, которые меняют мир, начиная со своей малой родины. Мордовия впервые встретила на своей земле мастеров и сразу влюбила в себя наших участников», — отметил руководитель направления развития президентской платформы «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

В рамках конкурсных испытаний участники прошли ассессмент деловых и управленческих компетенций, решили семь отраслевых кейсов по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса.

В частности, посетили ресторан национальной мордовской кухни «Мордовское подворье» и в роли «тайного покупателя» провели инспекцию ресторана, аудит гостиницы «Саранск», разработали концепцию проекта обустройства национального маршрута «Зов Торамы», определили перспективную локацию для обустройства пляжно-рекреационной зоны в городском округе Саранск. Идеи участников будут предложены к реализации. Это позволит увеличить туристический поток в регионе и сделать его еще более привлекательным для туристов.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов рассказал, что участники, прошедшие в гранд-финал конкурса, получат возможность войти в состав экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие до 500 тысяч рублей, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества, стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства страны.

На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что увидел и услышал новых людей — совершенно разных: кто-то владелец бизнеса, кто-то работает по найму, кто только начинает или давно работает — им вместе всем очень интересно: «Всем нравится наша страна, мы с удовольствием будем ездить и путешествовать по ней. И большое количество людей хотят, чтобы к ним приезжали гости, готовы гостеприимно их встретить».

В каждом из регионов, которые посещают мастера гостеприимства, они оставляют свой видимый след, Саранск не стал исключением: вместе с коллективом «Мордовия Арена» мастера реализовали предновогоднюю акцию и создали своими руками игрушки для городской елки, расписав их мордовскими узорами.

Третий год на стадионе «Мордовия Арена» создается зимний городок для жителей и гостей города.

«Каждый раз мы стремимся сделать наш городок ярче и привлекательнее. В этом году на Арене появится резиденция Деда Мороза, каток, лыжня, прокат. И, конечно, ёлка! И для этой новогодней красавицы, которая будет радовать и детей, и взрослых участники конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» из разных регионов страны создали своими руками елочные шары и ближе познакомились с культурой мордовского народа. Каждая из игрушек расписан мордовским узором, который еще раз подчеркивает любовь к нашей малой родине», — пояснила заместитель начальника коммерческого отдела стадиона «Мордовия Арена» Надежда Голикова.

В рамках мастер-класса мастера гостеприимства познакомились со значением национальных символов, вручную расписали новогодние шары и нарядили свою первую в этом году елку.

«Такие эмоциональные разрядки после конкурсных испытаний, как мастер-класс на «Мордовия Арена» помогают понять, что ты можешь предложить своим гостям объединить впечатления вместе с этникой, а новые, в том числе спортивные объекты с арт-индустрией. Это только обогащает туризм. — делится своими впечатлениями полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» из Чувашии Мария Гришина. — В далеком детстве мы делали своими руками елочные игрушки, но ни разу не приходилось их разукрашивать. У меня трое детей, часто приходится помогать им с творческими заданиями. Думаю, это поможет мне в подготовке подарка для жителей Саранска».

Также Мордовия стала площадкой для запуска нового образовательного проекта конкурса «Мастера гостеприимства» — школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп». Ее главная цель — формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов туриндустрии. 33 гида и экскурсовода из 22 регионов России прокачали теоретические и практические навыки в актуальной для индустрии профессии, обменялись опытом, рассказали о своих проектах и погрузились в национальную культуру Республики.

Полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Санкт-Петербурга Ирина Короткова отметила: «Команда Мастеров из разных регионов благодарит прекрасный Саранск за гостеприимство. Это мой третий сезон в конкурсе и наша дружная семья оставляет частичку себя в каждом городе. Уверена, что наши игрушки будут радовать жителей Республики: как взрослых, так и детей».

«Очень люблю конкурс «Мастера гостеприимства» и считаю, что будущее именно за такими важными проектами. Узнавать свою страну должен каждый россиянин, а также влюблять других людей в нашу великую, многонациональную страну и искать культурный код России», — рассказала полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Тверской области Анна Овчаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства», который проводят благодаря национальному проекту «Образование», стартовал в 2019 году и объединил за три сезона более 87 тысяч человек. Проект позволяет находить лучшие кадры для туристической отрасли, помогает увлеченным специалистам индустрии реализовывать свой потенциал и развивать внутренний туризм в России.

В сезоне 22’ участники пробуют свои силы в четырех направлениях, одно из которых — для менеджеров индустрии гостеприимства, имеющих за плечами управленческий опыт.

Главная цель проводимого в Саранске полуфинала — найти профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора. Мероприятие проходит на площадке Radisson Hotel & Congress Center Saransk.