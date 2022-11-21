«Мастера гостеприимства»: нацпроект помог выбрать лучших
Саранск, 21 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Саранске определены победители полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит благодаря национальному проекту «Образование». На протяжении трех дней 115 менеджеров индустрии гостеприимства из 39 регионов боролись за право выйти в финал конкурса. Всего 39 профессионалов отрасли туризма из 22 регионов названы лучшими специалистами, их фамилии опубликованы на платформе welcomecup. rsv.ru.
Главной целью полуфинала стал поиск профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора.
«Мастера гостеприимства» — уникальный по своей сути проект, объединивший сообщество неравнодушных, талантливых, увлеченных людей из 85 регионов России и 29 иностранных государств, которые меняют мир, начиная со своей малой родины. Мордовия впервые встретила на своей земле мастеров и сразу влюбила в себя наших участников», — отметил руководитель направления развития президентской платформы «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.
В рамках конкурсных испытаний участники прошли ассессмент деловых и управленческих компетенций, решили семь отраслевых кейсов по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса.
В частности, посетили ресторан национальной мордовской кухни «Мордовское подворье» и в роли «тайного покупателя» провели инспекцию ресторана, аудит гостиницы «Саранск», разработали концепцию проекта обустройства национального маршрута «Зов Торамы», определили перспективную локацию для обустройства пляжно-рекреационной зоны в городском округе Саранск. Идеи участников будут предложены к реализации. Это позволит увеличить туристический поток в регионе и сделать его еще более привлекательным для туристов.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов рассказал, что участники, прошедшие в гранд-финал конкурса, получат возможность войти в состав экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие до 500 тысяч рублей, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества, стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства страны.
На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что увидел и услышал новых людей — совершенно разных: кто-то владелец бизнеса, кто-то работает по найму, кто только начинает или давно работает — им вместе всем очень интересно: «Всем нравится наша страна, мы с удовольствием будем ездить и путешествовать по ней. И большое количество людей хотят, чтобы к ним приезжали гости, готовы гостеприимно их встретить».
В каждом из регионов, которые посещают мастера гостеприимства, они оставляют свой видимый след, Саранск не стал исключением: вместе с коллективом «Мордовия Арена» мастера реализовали предновогоднюю акцию и создали своими руками игрушки для городской елки, расписав их мордовскими узорами.
Третий год на стадионе «Мордовия Арена» создается зимний городок для жителей и гостей города.
«Каждый раз мы стремимся сделать наш городок ярче и привлекательнее. В этом году на Арене появится резиденция Деда Мороза, каток, лыжня, прокат. И, конечно, ёлка! И для этой новогодней красавицы, которая будет радовать и детей, и взрослых участники конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» из разных регионов страны создали своими руками елочные шары и ближе познакомились с культурой мордовского народа. Каждая из игрушек расписан мордовским узором, который еще раз подчеркивает любовь к нашей малой родине», — пояснила заместитель начальника коммерческого отдела стадиона «Мордовия Арена» Надежда Голикова.
В рамках мастер-класса мастера гостеприимства познакомились со значением национальных символов, вручную расписали новогодние шары и нарядили свою первую в этом году елку.
«Такие эмоциональные разрядки после конкурсных испытаний, как мастер-класс на «Мордовия Арена» помогают понять, что ты можешь предложить своим гостям объединить впечатления вместе с этникой, а новые, в том числе спортивные объекты с арт-индустрией. Это только обогащает туризм. — делится своими впечатлениями полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» из Чувашии Мария Гришина. — В далеком детстве мы делали своими руками елочные игрушки, но ни разу не приходилось их разукрашивать. У меня трое детей, часто приходится помогать им с творческими заданиями. Думаю, это поможет мне в подготовке подарка для жителей Саранска».
Также Мордовия стала площадкой для запуска нового образовательного проекта конкурса «Мастера гостеприимства» — школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп». Ее главная цель — формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов туриндустрии. 33 гида и экскурсовода из 22 регионов России прокачали теоретические и практические навыки в актуальной для индустрии профессии, обменялись опытом, рассказали о своих проектах и погрузились в национальную культуру Республики.
Полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Санкт-Петербурга Ирина Короткова отметила: «Команда Мастеров из разных регионов благодарит прекрасный Саранск за гостеприимство. Это мой третий сезон в конкурсе и наша дружная семья оставляет частичку себя в каждом городе. Уверена, что наши игрушки будут радовать жителей Республики: как взрослых, так и детей».
«Очень люблю конкурс «Мастера гостеприимства» и считаю, что будущее именно за такими важными проектами. Узнавать свою страну должен каждый россиянин, а также влюблять других людей в нашу великую, многонациональную страну и искать культурный код России», — рассказала полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», посол гостеприимства Тверской области Анна Овчаренко.
Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства», который проводят благодаря национальному проекту «Образование», стартовал в 2019 году и объединил за три сезона более 87 тысяч человек. Проект позволяет находить лучшие кадры для туристической отрасли, помогает увлеченным специалистам индустрии реализовывать свой потенциал и развивать внутренний туризм в России.
В сезоне 22’ участники пробуют свои силы в четырех направлениях, одно из которых — для менеджеров индустрии гостеприимства, имеющих за плечами управленческий опыт.
Главная цель проводимого в Саранске полуфинала — найти профессионалов отрасли на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора. Мероприятие проходит на площадке Radisson Hotel & Congress Center Saransk.