Махачкала, , 12:53 — REGNUM В Махачкале 21 ноября эвакуируют все школы. Сообщение о минировании образовательных организаций поступило утром в МВД. В настоящее время сигнал проверяют спецслужбы, сообщили в администрации республиканского центра Дагестана.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

«В единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Махачкалы поступил сигнал от УВД о заминировании всех школ города. Службы экстренного реагирования задействованы. Информация доведена до родителей. Начата эвакуация воспитанников школ», — говорится в сообщении мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе учебный процесс в образовательных организациях Махачкалы срывался практически ежедневно. Школьников эвакуировали, здания проверяли силовики, однако ни разу сообщения об угрозе взрыва не подтвердились.

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