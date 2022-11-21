Москва, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого намечено на 9 декабря в Бишкеке. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Действительно, участие в саммите сейчас готовится. После того, как подготовка будет завершена, мы объявим», ― отметил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести 9 декабря в Бишкеке.