Москва, , 12:53 — REGNUM Никаких обсуждений на счёт новой второй волны частичной мобилизации нет. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мне сложно говорить за Министерство обороны РФ, но в Кремле никаких обсуждений по поводу второй волны мобилизации нет», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что у каждого конкретного губернатора надо уточнять, что он имеет в виду под словами о «второй волне» мобилизации.

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