Красноярск, , 12:49 — REGNUM Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европейский союз выступает за создание новых транспортных коридоров в страны Центральной Азии в обход России, вызывает серьёзные вопросы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 ноября сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, порой »от общей некомпетентность еврочиновников оторопь берёт».

«Покажите на карте этот быстрый, безопасный торговый путь, который вы хотите создать? Греция, Турция — это понятно! А дальше куда пойдёт восточный экспресс экономической дипломатии Евросоюза? Армения, Азербайджан, морская Каспийская переправа, Казахстан? Так это регион нестабильности, тлеющего конфликта между Ереваном и Баку, да и проблема непризнанного Курдистана не способствует созданию простой логистики. Традиционный ближневосточный маршрут через Сирию, Ирак, Иран благодаря стараниям американской и той же западноевропейской демократии просто физически опасен», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Он сделал вывод, что »фантазии Борреля просто не осуществимы в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил о том, что Евросоюз уже является важным торговым и инвестиционным партнёром Центральной Азии.

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