Красноярск, 21 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европейский союз выступает за создание новых транспортных коридоров в страны Центральной Азии в обход России, вызывает серьёзные вопросы. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 ноября сообщил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения «Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, порой »от общей некомпетентность еврочиновников оторопь берёт».

«Покажите на карте этот быстрый, безопасный торговый путь, который вы хотите создать? Греция, Турция — это понятно! А дальше куда пойдёт восточный экспресс экономической дипломатии Евросоюза? Армения, Азербайджан, морская Каспийская переправа, Казахстан? Так это регион нестабильности, тлеющего конфликта между Ереваном и Баку, да и проблема непризнанного Курдистана не способствует созданию простой логистики. Традиционный ближневосточный маршрут через Сирию, Ирак, Иран благодаря стараниям американской и той же западноевропейской демократии просто физически опасен», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Он сделал вывод, что »фантазии Борреля просто не осуществимы в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил о том, что Евросоюз уже является важным торговым и инвестиционным партнёром Центральной Азии.

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