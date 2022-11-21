Сеул, , 12:50 — REGNUM Президент Кении Уильям Руто посетит Южную Корею с трехдневным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что кенийский президент прибудет в Сеул 22 ноября по приглашению главы Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Известно, что Руто станет первым президентом Кении, посетившим Южную Корею за последние 32 года.

Ожидается, что в ходе встречи, которая состоится 23 ноября, лидеры двух стран обсудят вопросы экономического сотрудничества, расширение обменов и сотрудничества в целях развития.

Напомним, что в сентябре текущего года южнокорейская делегация приняла участие в церемонии инаугурации президента Кении Уильяма Руто.

Читайте также: Делегация Южной Кореи приняла участие в церемонии инаугурации главы Кении