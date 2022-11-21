Ижевск, , 12:46 — REGNUM В Ижевске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации, которого подозревают в получении взятки и при приёмке квартир для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает прокуратуру Удмуртии.

Проблемы ветхого жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет бывший начальник отдела администрации Ижевска. По версии правоохранителей, в 2017–2021 годы он получал от риэлтора взятки за оперативную приёмку жилья «без замечаний, а также срочное направление документов» для регистрации права на недвижимость.

«По указанной схеме в собственность Ижевска по муниципальным контрактам приобретено 27 квартир», — полагают в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщают, что квартиры предназначались для передачи гражданам, переселяемым из аварийного жилья по региональной адресной программе.

По оценке следствия, общий размер взяток превысил 130 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия арестовано на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Материалы переданы в Индустриальный районный суд Ижевска.

Напомним, в июне 2022 года вынесен приговор бывшему министру строительства Удмуртии, которого признали виновным в получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения. Он получил шесть лет колонии строгого режима за получение взяток за подготовку проектов строительства ФАПов и заключение договора на поставку очистного оборудования.

Подробнее: Экс-глава минстроя Удмуртии за взятки получил шесть лет колонии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии завершено расследование уголовного дела о попытке даче взятки полицейскому.

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