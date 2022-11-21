Венеция, Италия, 21 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Мощный циклон придет к берегам Италии к вечеру 21 ноября, вызвав ряд экстремальных погодных явлений, с таким прогнозом выступили метеорологи страны.

Alois_Wonaschuetz Венеция

Порывы ветра на некоторых побережьях будут достигать 100 километров в час. Центр Италии, Сардинию, Тоскану, Лацио ждут ливни и штормы, высота волн достигнет семи метров.

Кроме того, предполагается наводнение в Венеции и ряде других регионов, а также выпадение снега в Альпах на высоте 700-800 метров над уровнем моря и выше.