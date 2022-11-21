Москва, , 12:56 — REGNUM Россия сама займётся поиском тех, кто причастен к расстрелу российских военнопленных в Макеевке, а также сделает в этой связи всё возможное в рамках международных механизмов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что российская сторона в рамках международных механизмов приложит все усилия к тому, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и закону тех, кто мог в нём участвовать.

«Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — подчеркнул Песков.

На вопрос о возможном обращении России в международные организации представитель Кремля ответил, что такие обращения последуют, если будет надежда на их эффективность. В противном случае они бессмысленны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом расстреле ВСУ российских военнослужащих, попавших в плен. Видеозапись с жестокими кадрами ранее появилась в сети. Россия по этому поводу направила обращение в ООН.

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