Москва, , 12:45 — REGNUM Сообщения американской газеты The Washington Post о том, что Россия и Иран якобы договорились «производить» на российской территории иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отказался комментировать в беседе с журналистами 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post, надо к ним обращаться», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1–2 декабря.