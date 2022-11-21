Москва, 21 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Именно ОБСЕ в начале 2022 года отвергло конструктивное предложение России по проекту документов и ориентированному на будущее разговору по безопасности. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что заявления властей Польши о том, что они не могут допустить на заседание ОБСЕ главу МИД РФ, вряд ли могут доставить дискомфорт для России и тем более для Сергея Лаврова.

«Но то, что это головная боль для ОБСЕ как для организации, это однозначно. Безусловно, они больше потеряют», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.