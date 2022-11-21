Минск, 21 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Падение ракеты в Польше похоже на «договорняк», считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Тема обсуждалась на встрече белорусского лидера с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Я уверен, и в России так же думают, что мы выстоим перед этим натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочих наших недругов не только в военном отношении, но и прежде всего в экономическом», — сказал Лукашенко, отметив, что в СМИ идёт «очень мощная война».

Он обратил внимание, что упавшая в Польше киевская ракета С-300 была пущена не на восток, а в западном направлении.

«Встаёт вопрос: чего же вы стреляли, [киевские войска], в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 [киевские войска] осуществляли, по чему они били, по каким объектам? — произнёс Александр Лукашенко. — В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь».

Президент Белоруссии отметил, что боится делать выводы, однако происходящие события похожи на «договорняк».