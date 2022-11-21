Сантьяго, 21 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Метеорологическое управление Чили выпустило предупреждение о сильной жаре в центральной части страны на этой неделе, из-за которой столбики термометров могут подняться до +37. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Johannes Ko Вальпараисо. Чили

Жара затронет регионы Кокимбо, Вальпараисо, столичный Сантьяго, О’Хиггинс, Мауле и Биобио.

По словам главы Управления по изменению климата MeteoChile Клаудии Вильярроэль, в стране уже 11 лет подряд наблюдаются температуры выше нормы, а 2021 год считается одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Волны жары не только учащаются, но и становятся все более интенсивными и продолжительными, предупредила она.

Эта ситуация затрагивает, прежде всего, сельскохозяйственную деятельность, а также туризм и энергетический сектор.

По словам министра окружающей среды Маисы Рохас, территория страны страдает от последствий изменения климата и 13-летнего снижения количества осадков. Ранее отсутствовавшие осадки на севере страны, уменьшение количества осадков в центральной зоне и повышение температуры создают сложный сценарий, сказал Рохас, добавив, что это приводит к продлению сезона лесных пожаров.