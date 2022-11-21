Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) в Петербурге, успешно прошёл учения по преодолению территории с минной опасностью на Северо-Востоке России. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе АО «Объединённая судостроительная корпорация», в которую входит СНСЗ

Тральщик «Яков Баляев» АО «Средне-Невский судостроительный завод»

Тральщик проекта 12 700 «Александрит» построен на судостроительном заводе Санкт-Петербурга. В ходе учений корабль, входящий в состав Тихоокеанского флота, отработал противодиверсионные задачи, а также провёл поиск мин условного противника. Затем «Яков Баляев» выставило трал и вывел группу кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России на безопасную территорию. На последнем этапе учений «Яков Баляев» уничтожил ранее обнаруженные мины.

Напомним, что к месту постоянной дислокации на Камчатку тральщик прибыл 21 мая 2021 года. Разработкой корабля занималось конструкторское бюро «Алмаз». «Яков Баляев» предназначен для борьбы с морскими минами. Корабль может обнаруживать их как в воде, так и в грунте моря.

Морской тральщик проекта 12 700 «Яков Баляев» имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, обеспечивающий дополнительные возможности борьбы со всеми видами современных морских мин. Корабль длиной 62 метра и водоизмещением 890 тонн оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Для поражения морских и воздушных целей тральщик вооружен шестиствольной автоматической артустановкой АК-630 и крупнокалиберными пулемётами.

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