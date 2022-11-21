Москва, , 12:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время визита в Ереван 23 ноября планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 21 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, предполагается ли отдельная встреча Путин и Пашиняна, Песков ответил: «Да, она планируется, конечно».

Напомним, 23 ноября в Ереване состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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