Москва, 21 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время визита в Ереван 23 ноября планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 21 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

На вопрос, предполагается ли отдельная встреча Путин и Пашиняна, Песков ответил: «Да, она планируется, конечно».

Напомним, 23 ноября в Ереване состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).