Уфа, , 12:45 — REGNUM Республиканский координационный центр по вопросам формирования и доставки гуманитарных конвоев не территорию проведения спецоперации создан в Башкирии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот вопрос обсуждался на совещании правительства региона в центре управления республикой. Работу данного центра возглавит руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

По словам Хабирова, логистический центр для формирования гуманитарных конвоев будет сформирован на базе предприятия «Башсельхозтехника».

«Считаю целесообразным осуществление доставки из Башкирии товаров для участников спецоперации только через логистический центр», — пояснил глава региона.

Он пояснил, что доставку гуманитарных конвоев до адресатов будет обеспечивать государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

«В среднем два раза в месяц у нас будет уходить большой конвой, и задача наша сделать так, чтобы он был организован, под единым началом, под охраной. Самое главное — понимать потребности», — заявил глава региона.

Хабиров поблагодарил всех жителей республики, которые помогают в сборе гуманитарных конвоев.

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