Москва, 21 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Россия достигнет всех поставленных целей на территории б. УССР, заявил 21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Так, напомнил он, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Россия якобы «хочет добиться затишья, а не переговоров».

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — сказал Песков журналистам.