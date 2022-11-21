Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о бездействии чиновников в вопросах сохранения исторического объекта Апраксина двора в Санкт-Петербурге, сообщили 21 ноября в пресс-службе ведомства.

Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный судится с инвестором «Главстрой–СПб», который с 2000-х годов пытается начать реконструкцию двух корпусов архитектурного памятника, находящихся в удручающем состоянии, а также возвести комплекс общественно-деловых зданий. Однако компания не приступила к работе ни на одном из проектов, поскольку, как выяснилось, не принимала во внимание многочисленные ограничения по линии охраны объектов культурного наследия, когда работала над проектом. Ввиду чего Смольный подал в суд для расторжения договора.

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Вместе с тем, Фонд имущества Санкт-Петербурга в середине ноября текущего года выставил на торги почти 30 площадей общей площадью более 12,5 тыс. кв. метров и до конца года планирует выставить еще 53 объекта общей площадью более 34 тыс. кв. метров. Все объекты на территории архитектурного комплекса будут сданы в аренду для размещения торговых и складских помещений.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Парастаевой провести процессуальную проверку», — уточнили в СКР и добавили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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