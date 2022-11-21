Рим, 21 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Итальянская «Лига» (входит в правящую коалицию) внесла на рассмотрение парламента законопроект о компенсации части (до 20%) свадебных расходов граждан, передают национальные СМИ 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Цель — способствовать возвращению числа заключаемых браков к докоронавирусному уровню (показатели 2019 года еще не достигнуты, при том, что и до начала эпидемии число заключаемых браков постоянно снижалось).

Ранее в новом правительстве Италии объявили, что вопросы семьи и рождаемости станут одним из приоритетов власти. В последние годы смертность в Италии превышает рождаемость почти вдвое. Предполагается, в частности, увеличить размер «детских» выплат.