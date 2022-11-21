Париж, , 12:36 — REGNUM Власти Франции предоставят кредит в размере 15 млн евро французскому стекольному заводу Duralex, «задохнувшемуся» от резкого роста цен на энергоносители, сообщает Le Figaro.

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С ноября компании, расположенной в Шапель-Сен-Месмин в Луаре, пришлось закрыться как минимум на четыре месяца и перевести всех своих сотрудников на частичную безработицу, чтобы сохранить финансы и «пережить зиму».

«Мы собираемся предоставить кредит в размере 15 млн евро для сопровождения Duralex», — объявил министр промышленности Ролан Лескюр, который должен посетить французский стекольный завод.

«Duralex пришлось остановить свою деятельность на зиму, компания продолжают продавать стекла, потому что у них есть запасы, но из-за роста цен на энергию они отключают печь. Эти 15 миллионов буквально позволят компании перезимовать», — добавил Роланд Лескюр.

На стекольном заводе в пригороде Орлеана, созданном Сен-Гобеном в 1945 году, работает 250 человек, а в 2021 году его оборот составил 23,4 миллиона евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «задыхаясь» от цен на электроэнергию, крупнейший производитель стекла во Франции Duralex приостанавливает работу на пять месяцев, а именно до 1 апреля 2023 года.

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