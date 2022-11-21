Донецк, , 12:35 — REGNUM В результате обстрела киевскими нацистами нескольких районов Донецка свыше 100 тысяч бытовых абонентов в городе остались без электричества. Об этом 21 ноября сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Без света (сс) CWitte

«В 10:28 (совпадает с мск — прим. ред.) в результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что это коснулось частично абонентов в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 30 человека личного состава.