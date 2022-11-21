Москва, 21 ноября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о продлении срока эксперимента по взиманию курортного сбора в российских регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума

Напомним, в законопроекте Думы Ставропольского края предлагалось продлить срок до 31 декабря 2027 года.

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам была поддержана поправка, согласно которой эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2024 года. Также члены комитета проголосовали за поправки о включении в эксперимент Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус».

Глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия») напомнил, что любой регион вправе сам определить вводить или не вводить эксперимент.

Как сообщалось ранее, 25 февраля 2022 года депутаты Госсовета Крыма отменили решение о введении на территории региона курортного сбора.