Москва, 21 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, президент России Владимир Путин приветствовал участников XII международного форума «Атомэкспо-2022». Тема форума — «Атомная весна»: создавая устойчивое будущее», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Президент отметил, что тема нынешней встречи исключительна важная и востребованная. Сохранение природного баланса планеты во многом зависит от обеспечения доступа людей к надёжным и безопасным источникам энергии, прежде всего к атомной энергетике.

«Сегодня, когда в мире растёт внимание к проблемам экологии, глобального изменения климата, снижения выбросов парниковых газов, именно атомная энергетика, как чистый источник безуглеродной генерации, способна стать основой для эффективного энергоперехода», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Атомэкспо-2022» пройдёт 21 и 22 ноября в Сочи на площадке парка науки и искусств «Сириус».

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