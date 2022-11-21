* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что будут выбирать темы для пятничных проповедей в мечетях Афганистана и предоставлять имамам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Annabaa.org Ислам

Инамулла Самангани, глава медиацентра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в «Твиттере» со ссылкой на министерство хаджа и вакуфа, что темы проповедей были одобрены руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самангани сказал, что необходимо, чтобы все имамы и проповедники мечетей проводили проповеди по означенным темам и продемонстрировали своё единство.

Какие именно темы проповедей определены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не уточняется.