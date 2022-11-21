Угледар, ДНР, , 12:28 — REGNUM Подразделения российской армии закрепляются в Павловке (ДНР), сообщил 21 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом противник ведет огонь с контролируемой им высоты со стороны Угледара, поэтому для того, чтобы удерживать Павловку, «нужно идти дальше», отметил военкор.

В настоящее время погодные условия (туман и распутица на дорогах) препятствуют обеим сторонам вести активные наступательные действия, это время может использоваться для отдыха и подготовки к активным атакам в зимний период, добавил Руденко.

20 ноября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Павловки со стороны ВСУ два человека получили ранения.