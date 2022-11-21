Донецк, 21 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 513 мирных жителей, в том числе 25 детей, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За 277 дней эскалации погибли 513 гражданских лиц, в том числе 25 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, за указанный период пострадали 3766 человек, в том числе 234 ребенка. Повреждения получили 8469 жилых домов, 1968 объектов гражданской инфраструктуры и 896 транспортных средств.