Грозный, 21 ноября 2022, 12:25 — REGNUM Власти Чечни озаботились сохранением чеченского языка. Родной язык чеченцев входит в группу вымирающих языков и это вызывает глубокую озабоченность, отметил глава республики Рамзан Кадыров. В ходе совещания по вопросам сохранения и популяризации родного языка он назвал ситуацию с возможной потерей языка трагедией и призвал принять меры к его сохранению.
В числе необходимых мер для сохранения чеченского языка глава региона назвал обучение ему в детских садах, школах и вузах, создание мультфильмов на родном языке, кукольных спектаклей. Основным способом сохранения родного языка Кадыров назвал общение на нём в кругу семьи.
Как доложил в ходе совещания глава администрации руководителя региона Галас Таймасханов, в Чечне за последние годы были переизданы все учебники чеченского языка и литературы для учащихся 1 — 11 классов, был выпущен большой орфографический словарь чеченского языка, содержащий 140 тысяч слов, завершается подготовка к выпуску однотомного орфографического словаря для широких слоев населения.