Грозный, 21 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Власти Чечни озаботились сохранением чеченского языка. Родной язык чеченцев входит в группу вымирающих языков и это вызывает глубокую озабоченность, отметил глава республики Рамзан Кадыров. В ходе совещания по вопросам сохранения и популяризации родного языка он назвал ситуацию с возможной потерей языка трагедией и призвал принять меры к его сохранению.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Это для нас большая трагедия, и мы не можем с этим мириться. Исчезнет язык — исчезнет и нация. Это понимал и первый президент Чеченской Республики Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он говорил: «Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет свой язык и культуру», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

В числе необходимых мер для сохранения чеченского языка глава региона назвал обучение ему в детских садах, школах и вузах, создание мультфильмов на родном языке, кукольных спектаклей. Основным способом сохранения родного языка Кадыров назвал общение на нём в кругу семьи.

«В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас — язык и культуру нашего народа», — заявил Кадыров.

Как доложил в ходе совещания глава администрации руководителя региона Галас Таймасханов, в Чечне за последние годы были переизданы все учебники чеченского языка и литературы для учащихся 1 — 11 классов, был выпущен большой орфографический словарь чеченского языка, содержащий 140 тысяч слов, завершается подготовка к выпуску однотомного орфографического словаря для широких слоев населения.