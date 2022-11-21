Астана, , 12:31 — REGNUM Очень оптимистично были настроены избиратели на досрочных выборах президента Казахстана, заявил член миссии независимого наблюдения из США Камран Бохари 21 ноября журналистам.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ситуация в стране стабилизировалась, давления на избирателей не было. На это указывает полное отсутствие силовиков на участках. Люди с энтузиазмом шли голосовать.

«То, что я отметил вчера на участках, которые я посетил, абсолютное отсутствие силовиков», — сказал Бохари.

Наблюдатель добавил, что многие приходили на участки с маленькими детьми и фотографировались, их настроение было очень оптимистичным.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, одержал победу на досрочных выборах главы государства, которые прошли 20 ноября. Токаев набрал 81,31% голосов.

Читайте также: В ЦИК Казахстана назвали Токаева победителем на выборах президента