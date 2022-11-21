Астана, 21 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Очень оптимистично были настроены избиратели на досрочных выборах президента Казахстана, заявил член миссии независимого наблюдения из США Камран Бохари 21 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

По его словам, ситуация в стране стабилизировалась, давления на избирателей не было. На это указывает полное отсутствие силовиков на участках. Люди с энтузиазмом шли голосовать.

«То, что я отметил вчера на участках, которые я посетил, абсолютное отсутствие силовиков», — сказал Бохари.

Наблюдатель добавил, что многие приходили на участки с маленькими детьми и фотографировались, их настроение было очень оптимистичным.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, одержал победу на досрочных выборах главы государства, которые прошли 20 ноября. Токаев набрал 81,31% голосов.

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