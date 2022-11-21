Кишинёв, , 12:31 — REGNUM Министр экономики Молдавии Думитру Алайба вскоре после назначения на этот пост был госпитализирован с травмой. Об этом он 21 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Молдавии

Глава министерства разместил фотографию из больницы, на которой видно, что над его левым глазом наложена повязка. Причиной этого министр назвал «нелепый инцидент».

«В ближайшие дни у меня запланировано несколько публичных мероприятий. Я решил ничего не отменять, но придётся ходить с повязкой, что, вероятно, вызовет любопытство у многих», — написал Алайба.

Он надеется, что это не помешает работать.

Напомним, Алайба принял присягу на посту министра экономики республики 18 ноября, в пятницу.

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